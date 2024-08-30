Вертолет потерпел крушение в Португалии

По меньшей мере два человека погибли в результате крушения пожарного вертолета в Португалии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Lusa, вертолет упал в реку на севере страны. Внутри вертолета были найдены тела двух военнослужащих Национальной гвардии Португалии, еще трое числятся пропавшими без вести.

Других подробностей произошедшего не приводится.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что во время крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье погибли три члена экипажа.