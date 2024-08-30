Звезда фильмов "Чужой" и "Битлджус" заявила о домогательствах

Голливудская актриса Вайнона Райдер заявила о домогательствах со стороны коллег, сообщает Zakon.kz

"У меня была пара ситуаций с несколькими людьми, которые откровенно сексуально домогались. Это не было нападением, но это было дико. Я действительно могу понять, через что прошли жертвы Вайнштейна", – заявила Райдер.

Как пишет Esquire, в начале карьеры она чувствовала, что находится в негласном черном списке Miramax из‑за неприятной встречи с Харви Вайнштейном, однако сам он никогда не домогался ее. Впрочем, как сообщила Вайнона, она стала жертвой харассмента от других коллег, чьи имена предпочла не раскрывать.

Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения в 2020 году за два преступления на сексуальной почве: принуждение к оральному сексу ассистента продюсера в 2006 году, а также изнасилование актрисы третьей степени в 2013 году.



Он останется в тюрьме, поскольку в 2022 году в Лос-Анджелесе его признали виновным в еще одном изнасиловании и приговорили к 16 годам тюремного заключения. На приговор, вынесенный в Калифорнии, решение суда в Нью-Йорке не влияет.

В субботу, 27 апреля, Харви Вайнштейн был госпитализирован в Нью-Йорке для проведения серии анализов, сообщил его адвокат издания Guardian. А 28 апреля суд Нью-Йорка отменил приговор за изнасилование в отношении известного продюсера.