Несколько прохожих пострадали от нападения мужчины с тесаком на рынке в Бишкеке
Фото: pixabay
30 августа на территории Ошского рынка в Бишкеке неизвестный мужчина в неадекватном состоянии с кухонным топориком напал на прохожих. Несколько человек получили ранения, сообщает Zakon.kz.
По информации 24KG со ссылкой на пресс-службу УВД Ленинского района, с заявлением в милицию обратился мужчина и просил принять меры в отношении неизвестного, который ударил его кухонным топориком на улице Кулиева.
Стражи порядка задержала 31-летнего мужчину.
Подозреваемый водворен в ИВС.
Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого, напавшего с ножом на девушку в подъезде многоэтажного дома в Атырау.
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