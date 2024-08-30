Несколько прохожих пострадали от нападения мужчины с тесаком на рынке в Бишкеке

30 августа на территории Ошского рынка в Бишкеке неизвестный мужчина в неадекватном состоянии с кухонным топориком напал на прохожих. Несколько человек получили ранения, сообщает Zakon.kz.

По информации 24KG со ссылкой на пресс-службу УВД Ленинского района, с заявлением в милицию обратился мужчина и просил принять меры в отношении неизвестного, который ударил его кухонным топориком на улице Кулиева.

Стражи порядка задержала 31-летнего мужчину.

Подозреваемый водворен в ИВС.





Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого, напавшего с ножом на девушку в подъезде многоэтажного дома в Атырау.