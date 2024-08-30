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Несколько прохожих пострадали от нападения мужчины с тесаком на рынке в Бишкеке

В Бишкеке задержали мужчину, нападавшего с тесаком на прохожих, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 22:55 Фото: pixabay
30 августа на территории Ошского рынка в Бишкеке неизвестный мужчина в неадекватном состоянии с кухонным топориком напал на прохожих. Несколько человек получили ранения, сообщает Zakon.kz.

По информации 24KG со ссылкой на пресс-службу УВД Ленинского района, с заявлением в милицию обратился мужчина и просил принять меры в отношении неизвестного, который ударил его кухонным топориком на улице Кулиева.

Стражи порядка задержала 31-летнего мужчину.

Подозреваемый водворен в ИВС.


Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого, напавшего с ножом на девушку в подъезде многоэтажного дома в Атырау.

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