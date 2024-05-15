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Шесть человек пострадали во время нападения вооруженного мужчины в Швейцарии

мужчина напал с ножом на прохожих в Швейцарии, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 00:30 Фото: pixabay
15 мая мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих в городе Цофинген в кантоне Ааргау в Швейцарии, сообщает Zakon.kz.

По последней информации, полиция Ааргау предполагает, что пострадали шесть человек.

"Мужчина ранил несколько человек. Он задержан. Проводится крупная полицейская операция. Пожалуйста, заприте окна и двери", – говорится в сообщении правоохранителей в социальной сети X (бывш. Twitter).

Швейцарская газета Le Temps добавляет, что в городе мобилизован полицейский спецназ, для транспортировки пострадавших подготовлены автомобили скорой помощи и медицинский вертолет.

Ранее неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, после чего у политика зафиксировали кровоизлияние в брюшной полости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о своем решительном осуждении и "неприятии этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания".

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