Шесть человек пострадали во время нападения вооруженного мужчины в Швейцарии

Фото: pixabay

15 мая мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих в городе Цофинген в кантоне Ааргау в Швейцарии, сообщает Zakon.kz.

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