Шесть человек пострадали во время нападения вооруженного мужчины в Швейцарии
По последней информации, полиция Ааргау предполагает, что пострадали шесть человек.
"Мужчина ранил несколько человек. Он задержан. Проводится крупная полицейская операция. Пожалуйста, заприте окна и двери", – говорится в сообщении правоохранителей в социальной сети X (бывш. Twitter).
Швейцарская газета Le Temps добавляет, что в городе мобилизован полицейский спецназ, для транспортировки пострадавших подготовлены автомобили скорой помощи и медицинский вертолет.
Zofingen: Mann verletzt mehrere Personen. Er ist unter Kontrolle. Ein Grosseinsatz der Polizei läuft. Bitte meiden Sie das Stadtgebiet um die Region BZZ und Trinermatte. Bitte verschliessen Sie Fenster und Türen.— Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) May 15, 2024
Ранее неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, после чего у политика зафиксировали кровоизлияние в брюшной полости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о своем решительном осуждении и "неприятии этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания".