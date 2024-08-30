Германия депортировала на родину 28 афганцев из соображений безопасности
По информации CNN, представитель МИД Саксонии сообщил, что 30 августа 2024 года самолет с афганцами на борту вылетел из Лейпцига около 7 утра по местному времени. Пассажиры борта – осужденные преступники из разных земель Германии, отобранные Министерством внутренних дел.
Этот рейс стал первой депортацией афганцев из Германии на родину с тех пор, как в августе 2021 года в Афганистане сменилась власть. По данным немецкого новостного журнала Der Spiegel, депортации стали результатом месяцев переговоров и планирования.
Таким образом правительство Германии предприняло меры после ножевого нападения в юго-западном городе Мангейм в конце мая.
Во время этого инцидента был смертельно ранен полицейский, а еще несколько человек получили ранения. Главным подозреваемым стал 25-летний афганский беженец.
Ранее власти Афганистана отвергли обеспокоенность ООН по поводу законов,
запрещающих женщинам высказываться и демонстрировать свои лица в
общественных местах.