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Германия депортировала на родину 28 афганцев из соображений безопасности

Депортация осужденных в Афганистан, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 04:38 Фото: pixabay
Из Германии в Афганистан вылетел депортационный рейс с 28 афганцами на борту. Это произошло на следующий день после того, как правительство Германии пообещало ужесточить правила предоставления убежища после смертельного ножевого нападения на местных жителей, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, представитель МИД Саксонии сообщил, что 30 августа 2024 года самолет с афганцами на борту вылетел из Лейпцига около 7 утра по местному времени. Пассажиры борта – осужденные преступники из разных земель Германии, отобранные Министерством внутренних дел.

Этот рейс стал первой депортацией афганцев из Германии на родину с тех пор, как в августе 2021 года в Афганистане сменилась власть. По данным немецкого новостного журнала Der Spiegel, депортации стали результатом месяцев переговоров и планирования.

Таким образом правительство Германии предприняло меры после ножевого нападения в юго-западном городе Мангейм в конце мая.

Во время этого инцидента был смертельно ранен полицейский, а еще несколько человек получили ранения. Главным подозреваемым стал 25-летний афганский беженец.

Ранее власти Афганистана отвергли обеспокоенность ООН по поводу законов, запрещающих женщинам высказываться и демонстрировать свои лица в общественных местах.

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