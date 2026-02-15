#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
496
588.01
6.42
Мир

980 ножевых нападений и 2200 сексуальных преступлений: страшную статистику по вокзалам привели в Германии

ЖД вокзал, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 16:51 Фото: pixabay
На железнодорожных вокзалах Германии в 2025 году произошло 980 ножевых нападений и 2200 сексуальных преступлений, сообщает Zakon.kz.

В 2025 году на немецких железнодорожных станциях и в поездах было зафиксировано 980 нападений с применением ножей и около 2200 сексуальных преступлений, пишет Stuttgarter Nachrichten со ссылкой на Федеральную полицию Германии. Смертельное нападение на проводника в начале февраля вновь подняло вопрос безопасности на вокзалах.

Где особенно опасно

Лидерами по числу насильственных преступлений стали:

  • Центральный вокзал Лейпцига – 859 случаев
  • Центральный вокзал Дортмунда – 735
  • Центральный вокзал Берлина – 654
  • Центральный вокзал Кельна – 648
  • Центральный вокзал Ганновера – 612

Также в списке наиболее проблемных вокзалов – Гамбург, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф и Эссен.

Причины роста насилия

Как отметили в полиции, железнодорожные вокзалы остаются уязвимыми из-за высокой анонимности, больших потоков людей и расположения в социально неблагополучных районах. В сочетании с алкоголем и низким уровнем полицейского контроля это способствует росту краж, нападений и сексуальных преступлений.

Ранее в Германии произошло дерзкое ограбление банка. Преступники вскрыли 14 сейфовых ячеек и скрылись. Размер похищенного пока неизвестен.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Семилетняя девочка погибла из-за ножевого нападения в школе в Хорватии
06:45, 21 декабря 2024
Семилетняя девочка погибла из-за ножевого нападения в школе в Хорватии
В ВКО будут модернизированы 5 железнодорожных вокзалов
17:17, 15 апреля 2025
В ВКО будут модернизированы 5 железнодорожных вокзалов
В Германии мужчина серьезно пострадал во время нападения в поезде
19:44, 08 апреля 2024
В Германии мужчина серьезно пострадал во время нападения в поезде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Скандальный бывший чемпион UFC вышел из тюрьмы
17:26, Сегодня
Скандальный бывший чемпион UFC вышел из тюрьмы
Казахстанский теннисист устроил драму в битве за финал "Челленджера" в Индии
16:58, Сегодня
Казахстанский теннисист устроил драму в битве за финал "Челленджера" в Индии
Евсеев "сломил" малазийца и вышел в финал квалификации "Челленджера" в Индии
16:37, Сегодня
Евсеев "сломил" малазийца и вышел в финал квалификации "Челленджера" в Индии
Российский боец "раздавил" боксёра из Казахстана в бою за титул
16:19, Сегодня
Российский боец "раздавил" боксёра из Казахстана в бою за титул
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: