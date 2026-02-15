980 ножевых нападений и 2200 сексуальных преступлений: страшную статистику по вокзалам привели в Германии
В 2025 году на немецких железнодорожных станциях и в поездах было зафиксировано 980 нападений с применением ножей и около 2200 сексуальных преступлений, пишет Stuttgarter Nachrichten со ссылкой на Федеральную полицию Германии. Смертельное нападение на проводника в начале февраля вновь подняло вопрос безопасности на вокзалах.
Где особенно опасно
Лидерами по числу насильственных преступлений стали:
- Центральный вокзал Лейпцига – 859 случаев
- Центральный вокзал Дортмунда – 735
- Центральный вокзал Берлина – 654
- Центральный вокзал Кельна – 648
- Центральный вокзал Ганновера – 612
Также в списке наиболее проблемных вокзалов – Гамбург, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф и Эссен.
Причины роста насилия
Как отметили в полиции, железнодорожные вокзалы остаются уязвимыми из-за высокой анонимности, больших потоков людей и расположения в социально неблагополучных районах. В сочетании с алкоголем и низким уровнем полицейского контроля это способствует росту краж, нападений и сексуальных преступлений.
