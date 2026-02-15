980 ножевых нападений и 2200 сексуальных преступлений: страшную статистику по вокзалам привели в Германии

На железнодорожных вокзалах Германии в 2025 году произошло 980 ножевых нападений и 2200 сексуальных преступлений, сообщает Zakon.kz.

В 2025 году на немецких железнодорожных станциях и в поездах было зафиксировано 980 нападений с применением ножей и около 2200 сексуальных преступлений, пишет Stuttgarter Nachrichten со ссылкой на Федеральную полицию Германии. Смертельное нападение на проводника в начале февраля вновь подняло вопрос безопасности на вокзалах.

Где особенно опасно

Лидерами по числу насильственных преступлений стали:

Центральный вокзал Лейпцига – 859 случаев

Центральный вокзал Дортмунда – 735

Центральный вокзал Берлина – 654

Центральный вокзал Кельна – 648

Центральный вокзал Ганновера – 612

Также в списке наиболее проблемных вокзалов – Гамбург, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф и Эссен.

Причины роста насилия

Как отметили в полиции, железнодорожные вокзалы остаются уязвимыми из-за высокой анонимности, больших потоков людей и расположения в социально неблагополучных районах. В сочетании с алкоголем и низким уровнем полицейского контроля это способствует росту краж, нападений и сексуальных преступлений.

Ранее в Германии произошло дерзкое ограбление банка. Преступники вскрыли 14 сейфовых ячеек и скрылись. Размер похищенного пока неизвестен.

