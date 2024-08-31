Крыша церкви обрушилась в Бразилии: два человека погибли, десятки получили ранения
Фото: x/arte_catolica
По меньшей мере два человека погибли и десятки получили травмы в результате обрушения крыши церкви на востоке Бразилии, сообщает Zakon.kz.
По информации новостного портала G1, инцидент произошел в городе Ресифи штата Пернамбуку в пятницу, 30 августа.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил соболезнования после случившегося.
"С глубокой печалью я узнал о двух погибших и десятках пострадавших, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии... Это трагедия. Выражаю солидарность с жертвами, их близкими, друзьями и городом Ресифи", – написал глава государства в своем аккаунте в соцсети X.
В момент обрушения крыши в здании находилось от 60 до 70 человек.
Teto da igreja do morro da Conceição no Recife desaba sobre fiéis.— Arte Católica 🇻🇦 (@arte_catolica) August 30, 2024
Por favor rezem por essas pessoas 🙏
(Não contém nada gráfico) pic.twitter.com/XMnpO9yVc6
В пятницу, 30 августа 2024 года, судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис распорядился приостановить работу соцсети X в стране.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript