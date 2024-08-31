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Крыша церкви обрушилась в Бразилии: два человека погибли, десятки получили ранения

церковь, Бразилия, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 12:33 Фото: x/arte_catolica
По меньшей мере два человека погибли и десятки получили травмы в результате обрушения крыши церкви на востоке Бразилии, сообщает Zakon.kz.

По информации новостного портала G1, инцидент произошел в городе Ресифи штата Пернамбуку в пятницу, 30 августа.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил соболезнования после случившегося.

"С глубокой печалью я узнал о двух погибших и десятках пострадавших, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии... Это трагедия. Выражаю солидарность с жертвами, их близкими, друзьями и городом Ресифи", – написал глава государства в своем аккаунте в соцсети X.

В момент обрушения крыши в здании находилось от 60 до 70 человек.

В пятницу, 30 августа 2024 года, судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис распорядился приостановить работу соцсети X в стране.

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