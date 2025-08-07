Очередное нападение произошло на сотрудника больницы в Костанае
Об этом пишет Аlau.kz со ссылкой на Управление здравоохранения региона.
По предварительным данным, около 12:30 во время словесного конфликта в приемном покое одна из посетительниц применяла физическое воздействие в отношении регистратора. Информация о произошедшем была незамедлительно передана в соответствующие правоохранительные органы.
Руководство учреждения инициировало внутреннее служебное расследование для установления всех обстоятельств инцидента.
Ранее сообщалось о другом нападении. Хирург Костанайской областной больницы Кистанов пострадал от нападения пациента. Мужчину отправили на лечение в Астану. Подробности инцидента с избиением врача позднее рассказали в пресс-службе областной больницы Костаная. Пациент пришел к доктору, чтобы уточнить диагноз, но повел себя агрессивно.