Очередное нападение произошло на сотрудника больницы в Костанае

В Костанайской областной больнице зафиксирован инцидент с участием посетительницы и сотрудницы приемного отделения, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Аlau.kz со ссылкой на Управление здравоохранения региона.

По предварительным данным, около 12:30 во время словесного конфликта в приемном покое одна из посетительниц применяла физическое воздействие в отношении регистратора. Информация о произошедшем была незамедлительно передана в соответствующие правоохранительные органы.

Руководство учреждения инициировало внутреннее служебное расследование для установления всех обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось о другом нападении. Хирург Костанайской областной больницы Кистанов пострадал от нападения пациента. Мужчину отправили на лечение в Астану. Подробности инцидента с избиением врача позднее рассказали в пресс-службе областной больницы Костаная. Пациент пришел к доктору, чтобы уточнить диагноз, но повел себя агрессивно.