Любови Успенской вновь грозят судебные разбирательства

Российской певице Любови Успенской после большого сольного концерта в Москве снова пригрозили судом из-за песни "По полюшку", сообщает Zakon.kz.

Певица и сонграйтер Наталья Лапина заявила в беседе с mk.ru, что запретила Успенской петь эту песню, однако артистка продолжает ее исполнять.

"Любе после концертов в Витебске, где она тоже исполняла "По полюшку", отправили в очередной раз официальный юридический запрет на исполнение моей песни", – объяснила Лапина.

Автор песни также отметила, что уже отправила досудебную претензию адвокату Успенской Елене Сениной за ее слова о том, что у Успенской якобы имеются права на исполнение "По полюшку".

Как уточнила Лапина, она планирует дождаться окончания положенных по закону 30 дней после отправления претензии, после чего обратится в суд.

Ранее Успенскую суд обязал выплатить Филиппу Киркорову солидную сумму.