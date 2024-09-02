Любови Успенской вновь грозят судебные разбирательства
Фото: Instagram/uspenskayalubov_official
Российской певице Любови Успенской после большого сольного концерта в Москве снова пригрозили судом из-за песни "По полюшку", сообщает Zakon.kz.
Певица и сонграйтер Наталья Лапина заявила в беседе с mk.ru, что запретила Успенской петь эту песню, однако артистка продолжает ее исполнять.
"Любе после концертов в Витебске, где она тоже исполняла "По полюшку", отправили в очередной раз официальный юридический запрет на исполнение моей песни", – объяснила Лапина.
Автор песни также отметила, что уже отправила досудебную претензию адвокату Успенской Елене Сениной за ее слова о том, что у Успенской якобы имеются права на исполнение "По полюшку".
Как уточнила Лапина, она планирует дождаться окончания положенных по закону 30 дней после отправления претензии, после чего обратится в суд.
Ранее Успенскую суд обязал выплатить Филиппу Киркорову солидную сумму.
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