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Законодательство РК

В Кыргызстане изменили порядок регистрации иностранцев, в том числе граждан Казахстана

В Кыргызстане изменили порядок регистрации иностранцев, в том числе граждан Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 12:52 Фото: digital.gov.kg
В Кыргызстане с 5 сентября 2024 года вступают в силу новые правила пребывания иностранцев. Об этом проинформировали в Министерстве цифрового развития КР, сообщает Zakon.kz.

Согласно постановлению Кабинета министров КР "О вопросах пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызской Республики", внесены изменения в порядок регистрации в отношении граждан стран с безвизовым режимом пребывания, таких как:

  1. Российская Федерация;
  2. Республика Казахстан;
  3. Республика Таджикистан;
  4. Республика Армения;
  5. Республика Беларусь;
  6. Грузия;
  7. Азербайджанская Республика;
  8. Республика Молдова.
"Министерство обращает внимание на новый обновленный порядок пребывания таких граждан на территории Кыргызской Республики на срок свыше 60 календарных дней с частными целями, не связанными с работой, учебой, предпринимательской деятельностью, регистрация которых будет осуществляться на основании документа, дающего право на нахождение в Кыргызской Республике в зависимости от цели пребывания", – говорится в сообщении ведомства, разосланном сегодня, 3 сентября.

То есть, если ранее регистрация граждан России, Казахстана, Таджикистана, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджана, Молдовы производилась на срок шесть месяцев, с правом дальнейшего продления в зависимости от цели пребывания, то отныне регистрация/продление регистрации граждан стран с безвизовым режимом пребывания, находящихся на территории Кыргызской Республики в течение долгого времени в частных целях, будет осуществляется только на основании одного из следующих документов, дающих право на нахождение в Кыргызской Республике (за исключением иностранных граждан, которые прибыли на короткий срок пребывания):

  • вида на жительство;
  • удостоверение лица без гражданства;
  • удостоверения "Кайрылман";
  • удостоверения "Мекен-карт".
"Если иное не предусмотрено международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика".Министерство цифрового развития КР

Таким образом, граждане государств – членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Россия) без оформления документов могут находиться на территории КР суммарно до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда в страну.

Граждане Таджикистана, Грузии, Азербайджана и Молдовы без оформления документов могут находиться в Кыргызстане суммарно до 60 дней в течение каждого 120-дневного периода с момента въезда в страну.

"По истечении 60 или 90 дней пребывания на территории Кыргызской Республики граждане, не осуществившие регистрацию, будут обязаны выехать за пределы Кыргызской Республики и смогут въехать повторно на ее территорию через 60 или 90 календарных дней соответственно".Министерство цифрового развития КР

Вместе с тем вышеуказанным постановлением для граждан, пребывающих на территории Кыргызской Республики в частных целях, предусмотрено оформление и выдача временного вида на жительство, которое выдается в течение 15 рабочих дней со сроком действия на один год с последующим ежегодным продлением, но не свыше пяти лет.

По вопросу оформления временного вида на жительство необходимо обратиться в любое территориальное подразделение Департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики или ЦОН. Также по всем вопросам можно обращаться в отдел миграции Департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики по телефону: 0312380098, номер WhatsApp 0999380025, Telegram @drndigital или колл-центр 119 (звонки бесплатные).

Как напомнили в Министерстве цифрового развития КР, в соответствии с законодательством со дня въезда на территорию Кыргызской Республики от обязательной регистрации на определенный срок освобождаются граждане следующих стран:

  1. Россия, Казахстан, Беларусь, Армения – 30 дней;
  2. Азербайджан – 15 дней;
  3. Таджикистан – 60 дней;
  4. Грузия – 90 дней.
"Граждане Молдовы обязаны пройти регистрацию в течение пяти рабочих дней со дня въезда на территорию Кыргызской Республики".Министерство цифрового развития КР

6 марта 2024 года сообщалось, что в Казахстане обновили правила регистрации иностранцев и беженцев.

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