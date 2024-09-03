Илон Маск перепостил пост, который многие посчитали сексистским
По информации Hindustan Times, Илон Маск, который открыто высказывает свое мнение по ряду вопросов, допустил сексистские высказывания.
В своем блоге X миллиардер-бизнесмен сделал репост поста, приложив скриншот теории, которая гласит, что "люди, которые не могут защитить себя физически (женщины и мужчины с низким уровнем тестостерона)", "очень податливы к консенсусу, сконструированному методом грубой силы".
Таким образом он уверен, что только "альфа-самцы с высоким уровнем тестостерона" должны принимать решения и участвовать в демократии.
"Вот почему Республика мужчин с высоким статусом лучше всего подходит для принятия решений. Демократическая, но демократия только для тех, кто свободен мыслить", – подытоживает автор поста.
Спорный пост набрал 19 млн просмотров.
Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал Демократическую партию США
партией преступников. По его мнению, она снисходительно относится к
бандитам ради того, чтобы те голосовали за нее на выборах.