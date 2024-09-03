Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Илон Маск перепостил пост, который многие посчитали сексистским

Илона Маска обвинили в сексизме, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 02:18 Фото: flickr
Американского предпринимателя Илона Маска обвинили в продвижении странной сексистской теории, которую он опубликовал на своей странице в X, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, Илон Маск, который открыто высказывает свое мнение по ряду вопросов, допустил сексистские высказывания.

В своем блоге X миллиардер-бизнесмен сделал репост поста, приложив скриншот теории, которая гласит, что "люди, которые не могут защитить себя физически (женщины и мужчины с низким уровнем тестостерона)", "очень податливы к консенсусу, сконструированному методом грубой силы".

Таким образом он уверен, что только "альфа-самцы с высоким уровнем тестостерона" должны принимать решения и участвовать в демократии.

"Вот почему Республика мужчин с высоким статусом лучше всего подходит для принятия решений. Демократическая, но демократия только для тех, кто свободен мыслить", – подытоживает автор поста.

Спорный пост набрал 19 млн просмотров.

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал Демократическую партию США партией преступников. По его мнению, она снисходительно относится к бандитам ради того, чтобы те голосовали за нее на выборах.

Читайте также

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование
Нигерия и Китай подписали экономический и ядерный энергетический пакт
Фото затонувшего лайнера
Исследователи отметили плачевное состояние затонувшего "Титаника"
Женщины Афганистана запустили тренд
Женщины Афганистана запустили музыкальный тренд в соцсетях
Аксинья Титова
Маск Илон США 2024 год Социальные сети Миллиардеры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
Яна Рудковская рассказала о роскошном подарке от миллиардера из Лондона
Яна Рудковская рассказала о роскошном подарке от миллиардера из Лондона
Гарик Харламов &quot;сделал&quot; операцию у хирурга Филиппа Киркорова
Гарик Харламов "сделал" операцию у хирурга Филиппа Киркорова
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: