Илон Маск перепостил пост, который многие посчитали сексистским

Американского предпринимателя Илона Маска обвинили в продвижении странной сексистской теории, которую он опубликовал на своей странице в X, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, Илон Маск, который открыто высказывает свое мнение по ряду вопросов, допустил сексистские высказывания.

В своем блоге X миллиардер-бизнесмен сделал репост поста, приложив скриншот теории, которая гласит, что "люди, которые не могут защитить себя физически (женщины и мужчины с низким уровнем тестостерона)", "очень податливы к консенсусу, сконструированному методом грубой силы".

Таким образом он уверен, что только "альфа-самцы с высоким уровнем тестостерона" должны принимать решения и участвовать в демократии.

"Вот почему Республика мужчин с высоким статусом лучше всего подходит для принятия решений. Демократическая, но демократия только для тех, кто свободен мыслить", – подытоживает автор поста.

Спорный пост набрал 19 млн просмотров.



Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал Демократическую партию США партией преступников. По его мнению, она снисходительно относится к бандитам ради того, чтобы те голосовали за нее на выборах.

