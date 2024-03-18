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Илон Маск: Администрация Байдена ничего не делает

Илон Маск: Администрация Байдена ничего не делает, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 02:51 Фото: wikimedia
Американский предприниматель Илон Маск снова обвинил действующего президента Джо Байдена в ничегонеделании. Речь идет о борьбе с преступностью мигрантов, сообщает Zakon.kz

В своей соцсети Х Маск так и написал: "Администрация Байдена ничего не делает".

Так он прокомментировал публикацию о том, что в Лос-Анджелесе полиция сформировала специальный отряд по противодействию организованным бандам иностранцев, которые грабят дома.

Преступники пребывают из латиноамериканских стран, и за первые месяцы 2024 года было ограблено более 900 домов, говорится в публикации.

По мнению Маска администрация Байдена ничего не делает, чтобы предотвратить преступления нелегальных мигрантов в стране, то есть они не борются с преступностью.

Ранее Илон Маск предрек падение США.

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Елена Вебер
Байден Джо Маск Илон США
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