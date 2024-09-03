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Жители Испании протестуют из-за вспышки смертельного вируса

Комары разносят вирус, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 02:46 Фото: pixabay
Жители испанского города Севильи протестуют из-за вспышки смертельного вируса Западного Нила. Они считают, что власти принимают недостаточно мер, чтобы остановить его распространение, сообщает Zakon.kz.

По информации The Indian Express, жители испанского города Севильи организовали акцию протеста, требуя более решительных мер против вируса Западного Нила, который этим летом унес жизни пяти человек в южной испанской провинции.

Вирус передается человеку, когда комары кусают инфицированных птиц, а затем кусают людей.

Район Севильи стал эпицентром всех 61 зарегистрированных случаев, включая смертельные. Вспышка 2024 года считается серьезной, занимая второе место по уровню заболеваемости после 2020 года, в котором было зарегистрировано 76 случаев и восемь смертей.

В 20% случаев заболеваемости могут развиться серьезные симптомы, включая головные боли, высокую температуру и кожную сыпь.

В редких случаях вирус может быть смертельным, особенно среди пожилых людей.

В последнее время эпидемиологи выявляют заболевания по всему миру. Так 1 сентября палестинские органы здравоохранения и учреждения ООН начали широкомасштабную кампанию вакцинации против полиомиелита в секторе Газа.

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