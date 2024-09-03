Жители Испании протестуют из-за вспышки смертельного вируса
По информации The Indian Express, жители испанского города Севильи организовали акцию протеста, требуя более решительных мер против вируса Западного Нила, который этим летом унес жизни пяти человек в южной испанской провинции.
Вирус передается человеку, когда комары кусают инфицированных птиц, а затем кусают людей.
Район Севильи стал эпицентром всех 61 зарегистрированных случаев, включая смертельные. Вспышка 2024 года считается серьезной, занимая второе место по уровню заболеваемости после 2020 года, в котором было зарегистрировано 76 случаев и восемь смертей.
В 20% случаев заболеваемости могут развиться серьезные симптомы, включая головные боли, высокую температуру и кожную сыпь.
В редких случаях вирус может быть смертельным, особенно среди пожилых людей.В последнее время эпидемиологи выявляют заболевания по всему миру. Так 1 сентября палестинские органы здравоохранения и учреждения ООН начали широкомасштабную кампанию вакцинации против полиомиелита в секторе Газа.