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В секторе Газа началась масштабная вакцинация от полиомиелита

Вакцинация в секторе Газа, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 04:08 Фото: pixabay
Палестинские органы здравоохранения и учреждения ООН 1 сентября начали широкомасштабную кампанию вакцинации против полиомиелита в секторе Газа, надеясь предотвратить вспышку заболевания, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, власти планируют вакцинировать детей в центральной части Газы до 4 сентября. Кампания началась с небольшого количества прививок в субботу и нацелена на охват около 640 тыс. детей.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в воскресенье более 72 600 детей получили вакцины.

Ранее врачи в секторе Газа впервые за 25 лет выявили случаи полиомиелита. Следы полиовируса были обнаружены у 10-месячного ребенка в городе Дейр-эль-Балах в центральной части Газы. В Министерстве здравоохранения страны заявили, что ребенок не получал никаких прививок от болезни.

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