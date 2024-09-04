Нигерия и Китай подписали экономический и ядерный энергетический пакт

Нигерия и Китай договорились об укреплении связей в рамках инициативы "Один пояс, один путь", развития человеческих ресурсов и ядерной энергетики после встречи лидеров стран 3 сентября, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления по управлению долгом Нигерии, Китай является крупнейшим двусторонним кредитором Нигерии: по состоянию на конец марта общая сумма предоставленных ему займов составила 5 млрд долларов.

Обе страны поддерживали дипломатические связи на протяжении последних 50 лет. Они укрепились в 2018 году, когда Китай и Нигерия стали партнерами в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

На этой неделе Тинубу из Нигерии присоединяется к саммиту 50 африканских стран в Пекине на саммите Форума Китай-Африка 2024 года, который китайский лидер назвал возможностью для укрепления китайско-африканских отношений. Там и был заключен экономический и ядерный энергетический пакт.



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