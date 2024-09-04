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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Кыргызстане

землетрясение в Кыргызстане, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 22:38 Фото: wikimedia
4 сентября на юге Кыргызстана, на территории Алайской долины, в 15:43 зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Института сейсмологии, эпицентр землетрясения располагался в 13 километрах к юго-востоку от села Кара-Кабак, в 15 километрах от села Кашка-Суу и в 110 км к югу от города Ош.

"В населенных пунктах Кыргызстана – селах Кара-Кабак, Кашка-Суу и Сары-Могол – интенсивность землетрясения составила три балла", – уточнили в институте сейсмологии.

По предварительным данным МЧС Кыргызстана, разрушений и пострадавших в результате колебаний земной коры не зафиксировано.

Ранее на побережье Камчатки произошли два землетрясения.

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