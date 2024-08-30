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Два землетрясения произошли на побережье Камчатки

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 11:14 Фото: wikimedia
В ночь на 30 августа 2024 года сразу два землетрясения зафиксировали у юго-восточного побережья Камчатки, сообщает Zakon.kz.

По данным РАИ "Камчатка-информ", о силе подземных толчков в населенных пунктах не сообщается, пострадавших и разрушений нет. 

"Эпицентр первого сейсмособытия, зарегистрированного в 2:45, находился в акватории Тихого океана в 131 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составила 3,7. Очаг залегал на глубине 30 км под морским дном. В 2:54 примерно в том же районе произошло землетрясение магнитудой 3,6", – говорится в сообщении.

Угроза цунами не объявлялась.

27 августа 2024 года сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировали в 33 км от Сочи.

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