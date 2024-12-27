Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на побережье Филиппин
Фото: pixabay
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 около побережья Филиппин, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение произошло в 112 км на северо-востоке от филиппинского города Бутуа с населением около 309 тыс. человек, расположенном на северо-востоке острова Минданао, после 2:43 по местному времени (после 23.43 по времени Астаны).
Очаг залегал на глубине 41 км.
О жертвах и разрушениях иностранные СМИ пока не писали.
Ранее, утром 27 декабря 2024 года, казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение почти в 300 км от Алматы.
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