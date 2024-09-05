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Кита-"шпиона" могли расстрелять, заявили норвежские зоозащитники

Кита-шпиона могли убить, Норвегия, Хвалдимир, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 13:03 Фото: wikimedia
По заявлению зоозащитников, белуха, которая прославилась в Норвегии после того, как ее необычная упряжь вызвала подозрения, что животное обучили в России в качестве шпиона, погибла в результате обстрела, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, организации Noah и One Whale заявили, что подали жалобу в норвежскую полицию с просьбой начать уголовное расследование.

Кита Хвалдимира (имя образовано от норвежского слова "кит" – hval и имени Владимира Путина) нашли мертвым 31 августа в бухте на юго-западном побережье Норвегии. 2 сентября тушу доставили в местное отделение Норвежского ветеринарного института для вскрытия. Полный отчет о результатах вскрытия ожидается в течение трех недель.

Однако глава One Whale Регина Кросби Хауг заявила, что видела тело Хвалдимира, и "у него было множество пулевых ранений по всему телу".

Отмечается, что организация One Whale была основана для отслеживания белухи, которая стала знаменитостью в Норвегии.

"Травмы, полученные китом, вызывают тревогу и носят характер, который не исключает криминального деяния. Это шокирует", – заявила директор второй организации Noah Сири Мартинсен.

Она хотела бы, чтобы в дело вмешалась полиция.

Третья организация, которая тоже отслеживала перемещения Хвалдимира, Marine Mind, сообщила, что при обнаружении кита "не было ничего, что могло бы сразу указать на причину смерти".

"Мы видели отметины, но пока рано говорить, что это были за отметины", – сказал директор организации Себастьян Стрэнд.

Предполагаемый возраст Хвалдимира составляет от 15 до 20 лет, что сравнительно мало для белухи, которая может прожить от 40 до 60 лет.

Когда его нашли в 2019 году, норвежские морские биологи извлекли из него искусственную обвязку с креплением для экшн-камеры и надписью "Equipment St. Petersburg" на английском языке на пластиковых застежках. Норвежские чиновники заявили, что Хвалдимир, возможно, сбежал из загона и, возможно, был обучен российскими Военно-морскими силами, поскольку привык к людям.

Тушу кита-белухи нашли отец и сын, занимавшиеся рыбалкой в заливе Рисавика на юге Норвегии. Хвалдимира подняли из воды с помощью крана и доставили в ближайшую гавань для осмотра специалистами.

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