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Скелет кита-"шпиона" передадут в музей естественной истории в Норвегии

скелет кита передадут в музей естественной истории, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 00:05 Фото: pixabay
Норвежское управление рыболовства заявило о том, что скелет кита-белухи Хвальдимира, которого считали российским шпионом, будет передан в музей естественной истории и ботанический сад при университете Агдера, сообщает Zakon.kz.

По информации портала NTB Хвальдимир был вскрыт в Ветеринарном институте в Санднесе по поручению управления. Обычно останки уничтожают, но в данном случае было принято решение передать останки научному учреждению.

Руководитель отдела животноводства, дичи и благополучия Ветеринарного института Кнут Мадслиен отметил, что останки могут быть переданы в Агдерский университет, как только у животного будут взяты все необходимые исследования и взяты образцы.

Ветеринарный институт – это биомедицинский исследовательский институт и ведущая профессиональная среда Норвегии в области биобезопасности рыб и наземных животных. С момента основания в 1891 году институт работает над предотвращением угроз здоровью рыб, животных, людей и окружающей среды в целом.

Тушу кита-белухи нашли отец и сын, занимавшиеся рыбалкой в заливе Рисавика на юге Норвегии. Хвалдимира подняли из воды с помощью крана и доставили в ближайшую гавань для осмотра специалистами. 

По заявлению зоозащитников, белуха, которая прославилась в Норвегии после того, как ее необычная упряжь вызвала подозрения, что животное обучили в России в качестве шпиона, погибла в результате обстрела.

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