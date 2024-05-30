Как часто иностранцы усыновляют детей в Казахстане

В Министерстве просвещения рассказали, как часто за последние годы иностранные граждане обращались за усыновлением детей в Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ответил на этот вопрос заместитель председателя Комитета по защите прав детей Министерства просвещения Жолдас Батырхан на брифинге в СЦК.

"За последние три года ни одного ребенка, оставшегося без попечения родителей, не отдавали на усыновление иностранцам", – рассказал Жолдас Батырхан.

При этом за прошлый год в Казахстан вернули восемь детей – из соседнего Кыргызстана, России и Турции. А с начала этого года еще двоих.

По словам заместителя главы Комитета по защите прав детей, чаще всего детей возвращают по причине развода родителей, когда один из них возвращается в Казахстан, а второй остается за рубежом.

Ранее депутат Сената Дархан Кыдырали обеспокоился судьбой детей-сирот, усыновленных иностранцами. По его словам, судьба некоторых из этих детей так и не известна.