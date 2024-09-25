Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Российские таможенники не пропустили в страну 17 тонн казахстанского перца

Российские таможенники на границе развернули обратно в Казахстан фуру с перцем, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 13:37 Фото: Тюменская таможня
Незаконный ввоз 17 тонн сладкого перца пресекли сотрудники Тюменской таможни и Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, сообщает Zakon.kz.

По информации Тюменской таможни, товар везли из Казахстана в Москву для реализации.

"В ходе контроля таможенники установили, что на перемещаемой продукции отсутствовала обязательная маркировка: данные о производителе, наименовании, стране происхождения, стране-экспортере, условиях и сроках хранения продукции", – рассказали в таможне.

По факту нарушения порядка ввоза подкарантинной продукции представители Россельхознадзора завели дело об административном правонарушении. А большегруз с овощами развернули обратно в Казахстан.

Ранее Казахстан не разрешил ввоз саженцев декоративных деревьев из Китая из-за несоблюдения фитосанитарных требований.

Читайте также

Парламент Кыргызстана отказал Аскару Акаеву в восстановлении статуса
Парламент Кыргызстана отказал Аскару Акаеву в восстановлении статуса
Зоопарк
Гигантские панды вернутся в Китай из Финляндии
Онлайн-мошенничество
В Испании задержали мошенников, выдававших себя за Брэда Питта
Ирина Капитанова
Россия Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Астролог Василиса Володина составила гороскоп
Астролог Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 20 лет
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: