Российские таможенники не пропустили в страну 17 тонн казахстанского перца
Фото: Тюменская таможня
Незаконный ввоз 17 тонн сладкого перца пресекли сотрудники Тюменской таможни и Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, сообщает Zakon.kz.
По информации Тюменской таможни, товар везли из Казахстана в Москву для реализации.
"В ходе контроля таможенники установили, что на перемещаемой продукции отсутствовала обязательная маркировка: данные о производителе, наименовании, стране происхождения, стране-экспортере, условиях и сроках хранения продукции", – рассказали в таможне.
По факту нарушения порядка ввоза подкарантинной продукции представители Россельхознадзора завели дело об административном правонарушении. А большегруз с овощами развернули обратно в Казахстан.
Ранее Казахстан не разрешил ввоз саженцев декоративных деревьев из Китая из-за несоблюдения фитосанитарных требований.
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