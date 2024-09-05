Как Россия отреагировала на возможность запрета на ввоз сахара в Казахстан, рассказал Шаккалиев

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Сената 5 сентября 2024 года прокомментировал возможность запрета на ввоз сахара в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Арман Шаккалиев отметил, что такая инициатива заявлена со стороны Минсельхоза.

"Этот вопрос сегодня находится на рассмотрении межведомственной комиссии. При этом надо иметь ввиду, что у нас есть договоренности по объемам ввоза сахара. Насколько мне известно, наша сахарная ассоциация, евразийская и российская тоже обсуждают механизмы, которые обеспечивают прозрачность и полноту реализации этих договоренностей. И в рамках этих механизмов, насколько мне известно, российская сторона поддерживает запрет ввоза сахара автотранспортом", – отметил он.

По словам главы Минторговли, это связано с тем, что у россиян также есть проблемы с конечной прослеживаемостью – с какого завода пошла продукция, соблюдается ли квота и так далее.

23 августа 2024 года вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков на брифинге в СЦК прокомментировал предложение экспертов сахарной отрасли ввести запрет на ввоз в страну российского сахара автотранспортом, чтобы повысить конкурентоспособность отечественных заводов.