35-летняя Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз

Популярный российский блогер Мария Погребняк поделилась 6 сентября 2024 года радостным событием, которое произошло в ее жизни. Оказалось, накануне она стала мамой в четвертый раз, сообщает Zakon.kz.

Трогательное видео из роддома экс-супруга футболиста Павла Погребняка опубликовала в Instagram.

Обращаясь к подписчикам, Мария отметила, что счастлива и не может найти "подходящих слов, чтобы передать все свои эмоции!"

"Я родила. Это был незабываемый день, который останется в моей памяти навсегда. Все прошло так, как мы планировали с крохой! Да-да, именно с ребенком мы все обсуждали. Я неоднократно просила его подождать до 5-го и не позже 6-го числа, и он меня послушал!" – написала она.

По словам Погребняк, незначительные схватки начались вчера утром.

"Я основательно готовилась к встрече с четвертым чудом! В 8:30 утра мы приехали в роддом... К 9:30 схватки стали существенно сильнее, и где-то в 10:00-10:30 я попросила эпидуральную анестезию. Все это время меня поддерживал весь персонал роддома, я даже не смогла сосчитать, какое количество людей обо мне заботилось. Мне взбивали подушки, меряли давление, кормили из ложечки, гладили по голове, как маленькую. Выражение "комфортные и легкие роды" оказывается – реальность!... И вот, в 14:38 на свет появилось наше чудо – 3,820 кг и 55 см", – поделилась блогер.

Мария подчеркнула, что роды прошли настолько идеально, что она готова вернуться в роддом снова.

"Пишу и плачу от счастья! Спасибо всем за поддержку и заботу! Обещаю, фото выложу позже", – заключила Погребняк.

На публикацию отреагировала лучшая подруга блогера – певица и телеведущая Ольга Бузова:

"Моя девочка, до слез просто. Я поздравляю вас и нас от всей души. Дай бог здоровья и самой лучшей жизни. Наш ангелочек", – написала бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2".

Комментаторы присоединились к поздравлениям и принялись гадать, кого родила блогер – мальчика или девочку:

"Поздравляем!"

"Лично не знакома, но реву от счастья".

"А кто родился – мальчик или девочка?"

"Привет, малыш. Мы рады тебя видеть... Желаем тебе расти крепким и здоровым. Хотя еще не знаем, кто ты – мальчик или девочка. Мы ждем с нетерпением знакомства с тобой".

Отметим, что для Марии Погребняк это четвертый ребенок. У нее есть трое сыновей от футболиста Павла Погребняка, брак с которым продлился 17 лет.

В сентябре 2023 года они развелись, а весной 2024-го Мария получила предложение руки и сердца от возлюбленного – бизнесмена Игоря Головинского, которого она долгое время скрывала.

23 июня блогер рассказала, что находится в интересном положении.

5 августа 2024 года неожиданно для всех 50-летняя Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.