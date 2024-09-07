Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ежик парализовал работу аэродрома в Германии

еж, животные, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 14:25 Фото: pixabay
Ежик стал причиной коллапса в работе небольшого аэродрома в Германии, который принимает на посадку самолеты массой до 5700 кг, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте, который произошел в конце августа, рассказали журналисты Bild.

"Аэродром Арнштадт-Алькерслебен находится в Тюрингии. В конце августа легкий одномоторный самолет B&F Fk9 должен был вылететь оттуда на авиационный фестиваль в Гессене. За штурвалом находились двое пилотов, прогноз погоды был благоприятный. Однако взлет отложили из-за ежа, вышедшего на взлетно-посадочную полосу", – пишет издание.

По словам 75-летний пилота Эккехарда Дирбаха, ежик был занят поисками еды посреди взлетно-посадочной полосы и не хотел освобождать место для самолета. Все попытки прогнать его, животное проигнорировало.

"Лишь через полчаса его удалось выдворить. Он сделал это, но медленно и крайне неохотно", – отметил Дирбах.

Ранее в Алматы из-за шутки пассажира о бомбе, пришлось обыскивать самолет. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма начато досудебное расследование.

Читайте также

пожар, шашлык, мангал
Россиянин случайно поджег сына, пытаясь пожарить шашлык
Таиланд, рыбаки, хищные рыбы
Таиланд потерял миллиарды бат из-за нашествия хищных рыб
Андрей Дюсупов
Германия 2024 год Авиарейсы Аэропорты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
магазин и покупатель
В России началась дефляция: как это отразится на ценах в Казахстане
Снег и заморозки ожидаются в Казахстане
Снег и заморозки ожидаются в Казахстане
Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья
Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: