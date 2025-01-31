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События

Самолет перевернулся на аэродроме в Аркалыке: что решил суд

Самолет перевернулся на аэродроме в Аркалыке, решение суда, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 15:21 Фото: wikimedia
В Аркалыкском городском суде рассмотрели дело по факту инцидента с самолетом на аэродроме, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказались два пилота. Их привлекли к ответственности по факту нарушения правил выполнения полетов, которые по неосторожности повлекли причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.

Судом установлено, что 3 мая 2024 года воздушное судно Ан-2 при взлете перевернулось на крышу, совершив полный капот. На борту находились пять человек, из них два пилота, один врач, фельдшер и пациент. Жертв нет.

"Согласно судебно-медицинской экспертизы командир воздушного судна Ч., граждане Н. и С. получили легкий вред здоровью, у второго пилота А. и гражданина Б. каких-либо телесных повреждений не обнаружено. Заключением комиссии по расследованию авиационного происшествия установлено, что авиационное происшествие произошло в результате касания основными колесами шасси об поверхность талых вод при выполнении взлета, которое привело к полному капотированию", – сообщили в суде.

Там отметили, что согласно закону "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации", командир воздушного судна обеспечивает соблюдение правил полетов и эксплуатации воздушного судна независимо от того, осуществляет ли он управление воздушным судном или нет, дисциплину и порядок на воздушном судне, правил поведения на воздушном судне, а также принимает меры по обеспечению безопасности находящихся на борту людей, сохранности воздушного судна, груза и имущества.

В суде командир судна признал полностью и раскаялся. Суд назначил ему административное взыскание в виде штрафа в размере 30 МРП.

"Принимая во внимание имущественное положение Ч., наличие смягчающих ответственность обстоятельств по делу в виде признания вины и полного раскаяния, отсутствия отягчающих, характер правонарушения суд посчитал возможным сократить размер административного штрафа на двадцать процентов, то есть до 88 608 тенге", – рассказали в суде.

Также в его отношении назначено дополнительное наказание в виде лишения права управления воздушным судном на срок шесть месяцев.

В отношении второго пилота производство по делу об административном правонарушении прекратили в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Постановления не вступили в законную силу.

Кадры этого инцидента попали на видео. Сообщалось, что на борту был пациент с инфарктом, которого должны были доставить в областную больницу.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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