Умер легенда строительной отрасли Евгений Ежиков-Бабаханов

Стало известно, что в возрасте 81 года скончался бывший вице-премьер Казахстана, а позднее глава АО "Компания "Монтажспецстрой" Евгений Ежиков-Бабаханов, сообщает Zakon.kz.

"12 августа не стало всеми нами любимого Евгения Георгиевича Ежикова-Бабаханова, председателя совета директоров АО МСС", – говорится в сообщении пресс-службы компании.



Ежиков-Бабаханов с 1990 года был заместителем премьер-министра и председателем главной контрольной инспекции при президенте РК, а с 1993 года возглавлял "Монтажспецстрой" и был главой совета директоров.

Он почетный строитель Казахстана, и его называют легендой этой отрасли КазССР и Независимого Казахстана.

Отметим, что сегодня в РК отмечается День строителя.