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Массовое захоронение младенцев и детей обнаружили в Великобритании

массовое захоронение, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 18:40 Фото: pixabay
Массовое захоронение из более 300 тел, большая часть из которых – младенцы, рожденные без признаков жизни, а также маленькие дети, обнаружено в графстве Большой Манчестер в Англии, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации газеты Times, предполагается, что подобные могилы есть по всей стране. Отмечается, что до 1980-х годов захоронением мертворожденных детей занимались больницы, а не их родители. И часто, пишет издание, их хоронили в общей могиле.

Как уточняется, массовые захоронения с останками мертворожденных детей были обнаружены в графствах Ланкашир, Девон, в городах Мидлсбро и Хаддерсфилд.

"Необозначенное массовое захоронение с 303 телами, в основном мертворожденных младенцев и маленьких детей, было обнаружено в городе Олдем", – говорится в сообщении.

Известно, что в захоронении были найдены тела 146 мертворожденных младенцев, 128 младенцев и маленьких детей, а также 29 взрослых. Имена лишь 147 из них были доступны в сети.

О захоронении заявила женщина, которая искала своих братьев-близнецов, умерших в 1962 году. Один из них родился без признаков жизни, а другой умер спустя пять часов после рождения.

Издание пишет, что на том же кладбище были найдены еще три массовых захоронения.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре пытаются установить личность мужчины, останки которого нашли два года назад.

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