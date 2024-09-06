В Павлодаре пытаются установить личность мужчины, останки которого нашли два года назад

В августе 2022 года полицейские района Аккулы Павлодарской области нашли на сенокосных угодьях в 15 км от села Щербакты человеческие кости. Результаты судебно-медицинской экспертизы стали известны через два года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает pavlodarnews, полицейские собирают сведения о погибшем. Власти просят откликнуться тех, кто владеет какой-либо информацией, и сообщить по номеру 102 или +7 (777) 421 4157. Анонимность гарантируют.

По заключению экспертов, останки принадлежат мужчине 40-50 лет. Вероятнее всего, погибший был европейской расы. Рост его составлял 165-170 см.

На месте нашли утепленные трико фирмы Nike, серую джинсовую куртку, бордовую кофту и белую кофту с замком, а также резиновую обувь темно-синего цвета.

Ранее сообщалось, что рабочие обнаружили человеческие останки возле сельского акимата в ВКО.