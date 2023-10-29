Тело еще одного горняка обнаружили на шахте Костенко

По последним данным, пропавшими числятся только три человека, остальные 43 тела обнаружены без признаков жизни, сообщает Zakon.kz.

О том, что в шахте обнаружили 43 тела, написал Telegram-канал "Хабар 24".

Всего в поисково-спасательных работах задействованы 55 горноспасателей и 15 единиц техники.

Для обеспечения экстренной медицинской помощи задействованы 21 человек и 7 единиц техники скорой медицинской помощи.

Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября – в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные остались под землей, поиски ведутся круглосуточно.

Изначально сообщалось о четырех погибших, но их число продолжает расти. Из 43 найденных тел на поверхность подняли 8, опознаны только 5.

Всего в приемно-диагностические отделения стационаров городов Караганда, Абай и Шахтинск доставили 28 человек, госпитализировали 24 пострадавших.