При строительстве дороги в Чехии обнаружили массовые захоронения солдат

В Чехии археологи обнаружили несколько массовых захоронений военных XVIII-XIX веков во время строительства автомагистрали D11 между городами Яромерж и Трутнов, сообщает Zakon.kz.

Находка сделана на участке будущей дороги протяженностью около 3,7 км. Об этом пишет Fox News.

По данным археологов из Археологического центра Оломоуц, одно из захоронений связано с битвой 1745 года времен Второй Силезской войны. Другие три – с боевыми действиями 1866 года в ходе Австро-прусской войны.

В могиле XVIII века были обнаружены останки 12 солдат, их принадлежность к конкретной армии пока не установлена. В захоронениях XIX века нашли останки 43 военнослужащих – 23 австрийских и 20 прусских. На костях зафиксированы следы огнестрельных ранений, в том числе смертельные попадания в область головы.

Помимо человеческих останков, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся артефакты:

элементы военной формы;

фрагменты ткани;

личные вещи солдат;

серебряные карманные часы с гравировкой;

кольца;

золотую монету 1854 года.

"Находка захоронения XVIII века считается редкой и может не иметь аналогов в Центральной Европе", – считают специалисты.

После завершения исследований артефакты планируют передать в Музей Восточной Богемии в городе Градец-Кралове. Останки солдат будут перезахоронены в соответствии с законодательством Чехии.

