При строительстве дороги в Чехии обнаружили массовые захоронения солдат
Находка сделана на участке будущей дороги протяженностью около 3,7 км. Об этом пишет Fox News.
По данным археологов из Археологического центра Оломоуц, одно из захоронений связано с битвой 1745 года времен Второй Силезской войны. Другие три – с боевыми действиями 1866 года в ходе Австро-прусской войны.
В могиле XVIII века были обнаружены останки 12 солдат, их принадлежность к конкретной армии пока не установлена. В захоронениях XIX века нашли останки 43 военнослужащих – 23 австрийских и 20 прусских. На костях зафиксированы следы огнестрельных ранений, в том числе смертельные попадания в область головы.
🟥 🔎 During rescue excavation— Geology Bits of Knowledge (@geologyBits) December 27, 2025
for the D11 highway extension near Jaroměř in eastern Bohemia, Czech Republic, archaeologists discovered four extraordinary mass graves.
❤️ 🔁 #BattlefieldArchaeology #HistoricalMassGraves… pic.twitter.com/vXwyoNIFhq
Помимо человеческих останков, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся артефакты:
- элементы военной формы;
- фрагменты ткани;
- личные вещи солдат;
- серебряные карманные часы с гравировкой;
- кольца;
- золотую монету 1854 года.
"Находка захоронения XVIII века считается редкой и может не иметь аналогов в Центральной Европе", – считают специалисты.
После завершения исследований артефакты планируют передать в Музей Восточной Богемии в городе Градец-Кралове. Останки солдат будут перезахоронены в соответствии с законодательством Чехии.
В музее Пекина ребенок нечаянно опрокинул золотую свадебную корону за 320 тыс. долларов.