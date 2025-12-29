#Казахстан в сравнении
Мир

При строительстве дороги в Чехии обнаружили массовые захоронения солдат

Древние захоронения в Чехии, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 02:29 Фото: pixabay
В Чехии археологи обнаружили несколько массовых захоронений военных XVIII-XIX веков во время строительства автомагистрали D11 между городами Яромерж и Трутнов, сообщает Zakon.kz.

Находка сделана на участке будущей дороги протяженностью около 3,7 км. Об этом пишет Fox News.

По данным археологов из Археологического центра Оломоуц, одно из захоронений связано с битвой 1745 года времен Второй Силезской войны. Другие три – с боевыми действиями 1866 года в ходе Австро-прусской войны.

В могиле XVIII века были обнаружены останки 12 солдат, их принадлежность к конкретной армии пока не установлена. В захоронениях XIX века нашли останки 43 военнослужащих – 23 австрийских и 20 прусских. На костях зафиксированы следы огнестрельных ранений, в том числе смертельные попадания в область головы.

Помимо человеческих останков, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся артефакты:

  • элементы военной формы;
  • фрагменты ткани;
  • личные вещи солдат;
  • серебряные карманные часы с гравировкой;
  • кольца;
  • золотую монету 1854 года.
"Находка захоронения XVIII века считается редкой и может не иметь аналогов в Центральной Европе", – считают специалисты.

После завершения исследований артефакты планируют передать в Музей Восточной Богемии в городе Градец-Кралове. Останки солдат будут перезахоронены в соответствии с законодательством Чехии.

В музее Пекина ребенок нечаянно опрокинул золотую свадебную корону за 320 тыс. долларов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Ошибка в тексте: