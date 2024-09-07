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10-летняя девочка в Японии получила сертификат на приготовление ядовитой рыбы

Ядовитые блюда, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 02:23 Фото: pixabay
10-летняя японка стала самым молодым человеком, которой разрешили готовить рыбу "фугу" – деликатес, который может убить, если его ядовитые части не будут должным образом удалены, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, этим летом ученица пятого класса Карин Табира сдала экзамен, который дал ей право готовить ядовитую рыбу для употребления в пищу.

Недавно она воспользовалась своими новыми навыками, чтобы подать блюдо с тонкими, как бумага, ломтиками фугу губернатору южного региона Кумамото, где она живет.

"Я была счастлива, когда губернатор сказал "ойси", что по-японски означает "вкусный", – сказала она журналистам на мероприятии, где Такаши Кимура ел это блюдо.

Ежегодно в Японии право готовить фугу получают немногие.

Ранее американские ученые из Стэнфордского университета нашли способ сделать кожу прозрачной с помощью распространенного пищевого красителя тартразин, с помощью которого продуктам питания и косметике придают желто-оранжевый оттенок.

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