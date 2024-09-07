Ученые в ходе эксперимента сделали кожу мышей прозрачной

Американские ученые из Стэнфордского университета нашли способ сделать кожу прозрачной с помощью распространенного пищевого красителя тартразин, с помощью которого продуктам питания и косметике придают желто-оранжевый оттенок, сообщает Zakon.kz.

По информации журнала Science, краситель хорошо поглощает свет, при растворении в воде оно способно уравновесить показатели преломления света в живых тканях, сделав их на время полупрозрачными.

Отмечается, что изначально ученые добились частичной прозрачности от куска куриной грудки, а затем перешли к опытам на животных. Специалисты втирали раствор тартразина в кожу головы лабораторных мышей.

Согласно информации издания, когда состав впитался, исследователи смогли рассмотреть кровеносные сосуды на черепе грызунов с разрешением на уровне микрометра (0,0001 мм). В другом тесте они нанесли тартразина на брюшную полость мыши. Через несколько минут авторы открытия сумели видеть такие органы как печень, кишечник и мочевой пузырь.

После эксперимента животным промыли кожу, а краситель вышел с мочой в течение 48 часов после нанесения. Ученые уверяют, что все мыши остались здоровы.

Как уточняет издание, на людях технологию пока не тестировали. Однако если метод окажется эффективным и безопасным, он сможет стать новым инструментом визуализации при заборе крови, удалении татуировок и даже ранней диагностике рака.

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