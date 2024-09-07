Более 22 человек погибли в результате супертайфуна Яги во Вьетнаме

Обрушившейся на Вьетнам, Китай и Филиппины со скоростью ветра до 145 миль в час супертайфун унес жизни 22 жителей Вьетнама, сообщает Zakon.kz.

По информации News Sky в течение последней недели тайфун Яги спровоцировал оползни и масштабные наводнения на Филиппинах, а в 7 сентября обрушился на север Вьетнама.

Это произошло около 13:00 в субботу, скорость ветра вблизи эпицентра достигала 99 миль в час (160 км/ч).

Днем ранее на острове Хайнань на юге Китая была зафиксирована скорость ветра 145 миль в час (234 км/ч) .

Промышленный центр Вьетнама Хайфон, расположенный на северном побережье, оказался в числе наиболее пострадавших: там наблюдались массовые отключения электроэнергии, волны высотой до трех метров и сильный ветер, разбивавший окна.

Аналогичный ущерб был зафиксирован на острове Хайнань, население которого составляет более 10 млн человек: там было прекращено электроснабжение более 800 тыс. домов.

Тем временем в среду Яги спровоцировал оползни и масштабные наводнения на Филиппинах, затронув более 2,3 млн человек в северных и центральных провинциях.

Более 22 200 человек были вынуждены покинуть свои дома, а внутренние авиарейсы остановлены на несколько дней.

Ранее сообщалось, что Таиланд потерял миллиарды бат из-за нашествия хищных рыб.

