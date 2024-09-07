Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 22 человек погибли в результате супертайфуна Яги во Вьетнаме

Тайфун во Вьетнаме, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 02:59 Фото: pixabay
Обрушившейся на Вьетнам, Китай и Филиппины со скоростью ветра до 145 миль в час супертайфун унес жизни 22 жителей Вьетнама, сообщает Zakon.kz.

По информации News Sky в течение последней недели тайфун Яги спровоцировал оползни и масштабные наводнения на Филиппинах, а в 7 сентября обрушился на север Вьетнама.

Это произошло около 13:00 в субботу, скорость ветра вблизи эпицентра достигала 99 миль в час (160 км/ч).

Днем ранее на острове Хайнань на юге Китая была зафиксирована скорость ветра 145 миль в час (234 км/ч) .

Промышленный центр Вьетнама Хайфон, расположенный на северном побережье, оказался в числе наиболее пострадавших: там наблюдались массовые отключения электроэнергии, волны высотой до трех метров и сильный ветер, разбивавший окна.

Аналогичный ущерб был зафиксирован на острове Хайнань, население которого составляет более 10 млн человек: там было прекращено электроснабжение более 800 тыс. домов.

Тем временем в среду Яги спровоцировал оползни и масштабные наводнения на Филиппинах, затронув более 2,3 млн человек в северных и центральных провинциях.

Более 22 200 человек были вынуждены покинуть свои дома, а внутренние авиарейсы остановлены на несколько дней.

Ранее сообщалось, что Таиланд потерял миллиарды бат из-за нашествия хищных рыб.

Читайте также

Королева Елизавета II
Мемориал Елизаветы II появится в пешей доступности от Букингемского дворца
Ядовитые блюда
10-летняя девочка в Японии получила сертификат на приготовление ядовитой рыбы
исследование
Ученые в ходе эксперимента сделали кожу мышей прозрачной
Аксинья Титова
Вьетнам 2024 год Тайфуны Водоснабжение Электроэнергия
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
магазин и покупатель
В России началась дефляция: как это отразится на ценах в Казахстане
Снег и заморозки ожидаются в Казахстане
Снег и заморозки ожидаются в Казахстане
Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья
Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: