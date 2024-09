На севере Вьетнама из-за тайфуна "Яги" погибли 14 человек

Статистику национального комитета по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам приводит ТАСС.

Свыше 121 тыс. га посевных площадей, занятых рисом и другими сельскохозяйственными культурами, были затоплены, повреждено более 5 тыс. плодовых деревьев. В прибрежных районах потоплены или пропали без вести 38 кораблей и рыбацких лодок.

In Bãi Cháy, Ha Long, Vietnam, the Sun World old town/amusement park has been completely devastated by typhoon Yagi. pic.twitter.com/UgbSfip6mf