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Таиланд потерял миллиарды бат из-за нашествия хищных рыб

Таиланд, рыбаки, хищные рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 12:41 Фото: pixabay
Власти Таиланда отчитались о борьбе с вредоносным видом рыб – черноголовой тиляпией, нашествие которой причиняет серьезный вред природе и экономике азиатской страны, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Phys.org, стаи черноголовой тиляпии, способные производить на свет до 500 мальков за раз, были обнаружены в 19 провинциях Таиланда. Они поедают более мелкую рыбу, креветок и личинок улиток, загрязняют воду и распространяют заболевания.

В правительстве заявили, что с февраля по сентябрь 2024 года в государстве выловили 1,3 млн килограммов черноголовой тиляпии. Чиновники оценили ущерб экономике страны как минимум в 10 млрд бат ($293 млн). Остается неясным, как именно обитающая в Западной Африке рыба попала в Таиланд. Местные СМИ сообщают, что вид могла завезти из Ганы одна из компаний в 2010 году.

В рамках борьбы с вредоносной тиляпией власти начали платить гражданам за добычу рыбы, открыв сеть из 75 точек по сдаче уловов по цене 15 бат ($0,42) за килограмм. Чиновники также выпустили в акватории хищные виды рыб, поедающих тиляпию.

Ранее ученые рассказали, какие рыбы опасны для здоровья из-за высокого уровня ртути в организме.

Андрей Дюсупов
Таиланд 2024 год Рыбы Туризм
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