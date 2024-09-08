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Скончался легенда бразильской босса-новы и премии "Грэмми"

Скончался знаменитый музыкант, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 05:27 Фото: AP Photo/Крис Пиццелло
Серхио Мендес, бразильский музыкант, лауреат премии "Грэмми", чей хит "Mas Que Nada" сделал его мировой легендой, умер после месяцев борьбы с последствиями длительного COVID. Ему было 83 года, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, бразильский пианист, автор песен и аранжировщик скончался 5 сентября в Лос-Анджелесе.

Его композиция "Mas Que Nada" была одной из песен, которые способствовали популяризации бразильского музыкального жанра босса-нова во всем мире в 1960-х годах.

В 2006 году современная версия песни возглавила американские чарты в исполнении Black Eyed Peas. Она была включена в его альбом "Timeless", спродюсированный will.i.am и при участии Стиви Уандера, Джастина Тимберлейка и Black Eyed Peas, среди прочих.

Мендес выиграл премию Грэмми 1992 года за лучший альбом мировой музыки за "Brasileiro" и две премии Latin Grammy. Он также получил номинацию на Оскар в 2012 году за лучшую оригинальную песню за "Real in Rio" из анимационного фильма "Рио".

Ранее появилась информация, что мемориал Елизаветы II появится в пешей доступности от Букингемского дворца.

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