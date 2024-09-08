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Шон Пенн вновь закрутил роман с начинающей актрисой, которая младше его на 34 года

Шон Пенн закрутил новый роман, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 22:47 Фото: wikipedia.org/Instagram/ valerianicov
7 сентября американского актера и кинорежиссера Шона Пенна заметили с новой девушкой на прогулке в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

По информации The Daily Mail, спутницей 64-летнего артиста оказалась 30-летняя молдавская актриса Валерия Ников. Отмечается, что во время прогулки влюбленные смеялись и целовались.

Ников работает в моделинге, а также появилась на экране в нескольких независимых проектах и сыграла второстепенную роль в сериале "Эмили в Париже".

Несмотря на новый роман, несколько месяцев назад Пенн признавался, что "каждый день рад" тому, что он холостяк.

Актер уже был дважды женат – на Мадонне и австралийской актрисе Лейле Джордж. Кроме того, он состоял в отношениях с Шарлиз Терон, Сьюзан Сарандон и Робин Райт. От последней у него двое детей.

Между тем актера Пенна не раз видели с девушками значительно младше его. К примеру, в 2016 году он закрутил роман с начинающей 24-летней актрисой из Австралии Лейлой Джордж. На тот момент разница в возрасте у них составляла 32 года.

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