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Экс-кандидат в президенты Венесуэлы бежал из страны

Испания, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 03:00 Фото: X/EspanaEnCorazon
Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес покинул страну, сообщает Zakon.kz.

Он получил политическое убежище в Испании. Об этом 8 сентября написала в своем Telegram-канале вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

По ее словам, Гонсалес несколько дней находился в испанском посольстве в Каракасе. После получения убежища он покинул страну. Власти подчеркивают, что Венесуэла и Испания контактировали по данному вопросу. Выезд Гонсалеса был согласован.

"Венесуэла предоставила надлежащие гарантии безопасности во имя спокойствия и политической умиротворенности в стране".Делси Родригес
Испания, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 03:00

Фото: Х/RedpresNoticias

75-летний Эдмундо Гонсалес – оппозиционный экс-кандидат в президенты Венесуэлы в этом году. Согласно официальным результатам выборов, он получил 44% голосов, а действующий глава Николас Мадуро – 51,2%.

На днях стало известно, что Николас Мадуро собирается издать указ о переносе Рождества на 1 октября.

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