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Борющаяся с раком Кейт Миддлтон сделала заявление

Борющаяся с раком Кейт Миддлтон сделала заявление, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 21:10 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
Принцесса Уэльская Кэтрин завершила курс химиотерапии после девяти месяцев лечения, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в своем официальном заявлении, опубликованном в Instagram.

"Я не могу выразить, какое облегчение я испытываю, завершив курс химиотерапии. Эти девять месяцев были невероятно сложными для нас как для семьи", – говорится в сообщении.

Принцесса отметила, что борьба с раком оказалась тяжелым и непредсказуемым испытанием, как для нее самой, так и для ее близких. Она подчеркнула, что этот опыт изменил ее восприятие жизни, заставив по-новому оценить простые и важные вещи, такие как любовь и поддержка семьи.

Несмотря на завершение химиотерапии, путь к полному восстановлению будет долгим. Принцесса выразила надежду на скорое возвращение к своим обязанностям и участию в публичных мероприятиях.

Кэтрин также поблагодарила всех, кто поддерживал ее и ее семью в этот трудный период, отметив, что доброта и сострадание окружающих стали для нее источником сил. Принцесса выразила солидарность с теми, кто продолжает борьбу с раком, подчеркнув, что "из темноты может появиться свет".

Ранее сообщалось, что мемориал Елизаветы II появится в пешей доступности от Букингемского дворца. 

Диана Абдуллаева
Великобритания 2024 год
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