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Скандальная боксерша Олимпиады-2024 обратилась к Илону Маску

Боксерша обратилась к Илону Маску, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 06:13 Фото: instagram/imane_khelif_10
Алжирская боксерша Имане Хелиф, которая на Олимпиаде не смогла пройти гендерный тест, отреагировала на "кампанию по кибердомогательствам, распространяемую Илоном Маском", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, Илон Маск вместе с бывшим президентом США Дональдом Трампом активно сетовали на допуск подобных спортсменов на Олимпиады и на крупные соревнования.

Имане в стороне не осталась и подала в суд на оскорбивших ее честь Маска и Трампа.

Более того, появилась информация о том, что Дональд и Илон могут быть оштрафованы на 214 тыс. евро.

Ранее появилась информация, что Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году.

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