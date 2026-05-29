Статьи

От зуба акулы до скелета кита: грумер из Мангистауской области превратила свой зоосалон в музей палеонтологии

От зуба акулы до скелета кита: грумер из Мангистауской области превратила свой зоосалон в музей палеонтологии, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 16:46 Фото: Zakon.kz
У жительницы Мангистауской области необычное хобби – коллекционировать древних обитателей исчезнувшего океана Тетис. Ее копилка перевалила за сотню редких находок, начиная от клыков акул и заканчивая скелетом кита. Zakon.kz расскажет, как девушке удается совершать невероятные открытия.

37-летняя Евгения Лукьянченко по зову сердца грумер – в своем зоосалоне наводит красоту собакам и кошкам. А по велению души она увлекается палеонтологией. В свободное от работы время вместе с супругом – бывшим археологом – отправляются изучать просторы Мангистауской области и находят там уникальные окаменелости.

"Зубы акул я собирала давно, а палеонтологией по-настоящему увлеклась около трех лет назад после знакомства с такими же любителями в степи. Именно они открыли для нас с супругом этот удивительный мир. Мы практически все свободное время посвящаем поездкам, минимум раз в две недели выбираемся в экспедиции". Евгения Лукьянченко

Легенды о дне океана Тетис оживают, как только вступаешь на земли Мангистау. Они насколько богаты на историю, что на каждом шагу натыкаешься на уникальные окаменелости. Главное – быть внимательным в своих походах.

"В Мангистау нами изучена малая часть, еще много интересного впереди. Время не щадит живые существа, обычно попадаются сломанные останки и стертые следы жизнедеятельности, но встречаются и целые экспонаты". Евгения Лукьянченко

За это время любительница науки, изучающая останки вымерших организмов, их эволюцию, биологические особенности и среду обитания, собрала внушительную коллекцию. И буквально свой зоосалон превратила в уникальный музей. Посетителям она помогает погрузиться в мир древних обитателей.

"Конечно, подбираем не все подряд, что увидим на экспедиции. Берем только то, что действительно нравится или представляет для нас интерес. Не считала, но думаю, что в коллекции уже больше 100 экземпляров. В их числе водный жук, зубы акулы, скелет кита, гастроподы, аммониты и многое другое. Например, зубу акулы около 41-38 млн лет, самый большой в моей копилке достигает размера девять сантиметров. Одной из самых интересных находок был зуб плезиозавра. Также запомнился аммонит Schloenbachia, который был поврежден еще при жизни каким-то морским хищником. Но на самом деле каждая находка по-своему уникальна. Все храним в зоосалоне". Евгения Лукьянченко

Люди сами напрашиваются на лекции, просят ознакомить с экспонатами и рассказать о них. Евгения Лукьянченко всегда с радостью откликается на такие просьбы. Среди посетителей находятся те, кто изъявляет желание приобрести минералы.

"Мы с супругом изучаем палеонтологические книги и научные материалы. Если возникают сложности, обращаемся к ученым, с которыми общаемся, – они помогают нам с определением находок. В основном продаем аммониты и зубы акул, так как этого материала в Мангистау достаточно много. Все остальное чаще остается в личной коллекции, потому что встречается в единичных экземплярах. Продаем недорого, так как действительно редкие и ценные экземпляры обычно не выставляем на продажу. Интерес у всех разный, но особенно радует, когда увлекаются дети. Им мы часто дарим небольшие находки. Покупают в основном такие же любители палеонтологии – чаще всего на подарки или для своих коллекций". Евгения Лукьянченко

Жительница Мангистауской области поделилась, что сама наука палеонтология очень интересна, а работа в поле – куда увлекательнее. Для нее это возможность открывать историю нашей планеты и видеть эволюцию Земли своими глазами. В будущем Евгения Лукьянченко планирует открыть геоклуб "Тетис", который сможет объединить увлеченных людей и устраивать совместные исследования.

