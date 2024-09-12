Австралия планирует установить возрастное ограничение для соцсетей

Австралия планирует установить минимальный возраст для использования социальных сетей. Противники данной инициативы уверены, что это может загнать онлайн-активность в подполье, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, Австралия планирует установить минимальный возрастной предел для детей, желающих пользоваться социальными сетями, ссылаясь на опасения по поводу их психического и физического здоровья.

Это вызвало негативную реакцию со стороны защитников цифровых прав, предупреждающих, что такая мера может привести к уходу в подполье онлайн-активности.

Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что правительство проведет пробную проверку возраста, прежде чем вводить законы о минимальном возрасте для пользователей социальных сетей в этом году.

Альбанезе не уточнил точный возраст, но сказал, что, скорее всего, он будет варьироваться от 14 до 16 лет.

"Я хочу, чтобы дети оторвались от своих гаджетов и вышли на футбольные поля, в бассейны и на теннисные корты", – сказал Альбанезе.

Закон поставит Австралию в число первых стран в мире, которые введут возрастное ограничение в социальных сетях. Предыдущие попытки, в том числе со стороны Европейского союза, провалились из-за жалоб на ограничение прав несовершеннолетних в интернете.

Ранее европейский суд обязал взыскать с Apple 13 млрд евро неуплаченных налогов.

