Астрономы обнаружили смайлик на Марсе

Увлекательной находкой поделились астрономы Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA): они обнаружили на поверхности Марса необычное образование, напоминающее смайлик, сообщает Zakon.kz.

По данным ученых, он состоит из отложений соли, оставшейся на месте древнего марсианского озера.

Контур смайлика состоит из хлористой соли, а глаза образованы двумя кратерами.

В продолжении исследователи уверенно подчеркивают, что отложения соли указывают на места, где миллиарды лет назад могла существовать марсианская жизнь.

Cнимки, как уточнили ученые, были сделаны с помощью орбитального аппарата ESA ExoMars, который с 2016 года исследует атмосферу Марса.

Ранее ученые рассказали о другом уникальном явлении. Ночью 13 сентября 2024 года по Земле с вероятностью 99,9% ударит облако солнечной плазмы.