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Солнце с третьей попытки ударит по Земле 13 сентября

Солнце с третьей попытки ударит по Земле 13 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 14:22 Фото: pxhere
Ночью 13 сентября 2024 года по Земле с вероятностью 99,9% ударит облако солнечной плазмы. Об этом уникальном явлении заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

Специалисты лаборатории пришли к такому выводу после результатов моделирования недавнего выброса солнечной плазмы.

"Прошлый выброс шел мимо Земли и должен был задеть планету только краем. Облако оказалось меньше по размеру, и его край прошел в нескольких миллионах километров от Земли. На этот раз выброс направлен точно на Землю, и ему просто некуда деться, кроме как прийти сюда к нам. Ошибка может быть только во времени прихода солнечных масс и в силе удара", – сказано в сообщении.
По Земле ударит облако солнечной плазмы, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 14:22

Фото: xras.ru

Согласно расчетам, приход солнечного вещества ожидается 12 апреля около 22:00 по московскому времени (13 сентября в 00:00 по времени Астаны).

"Магнитная буря достигнет пика в 3-4 часа ночи, в это время "до планеты дойдет плотное ядро облака". С вероятностью 70% буря достигнет уровней G1-G2. С вероятностью 15% – уровня G3 и выше, такая же вероятность у сценариев удара слабее", – добавили в РАН.

Бури длятся как несколько часов, так и несколько дней. В зависимости от мощности выделяют пять уровней бурь: G1 – слабые, G2 – средние, G3 – сильные, а G4 – очень сильные, G5 – экстремально сильные.

В лаборатории уточнили, что есть высокая вероятность северного сияния, возможно оно и в средних широтах.

Ранее теледоктор Елена Малышева дала пару советов самым чувствительным во время магнитных бурь. Чаще всего при этом болит голова, возникают проблемы со сном, скачки артериального давления и ощущается тахикардия.

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