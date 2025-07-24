Ученые испытали крупнейший парашют для высадки на Марс

Сотрудники компании Thales Alenia Space совместно со специалистами Европейского космического агентства (ESA) осуществили сброс макета спускаемого аппарата миссии ExoMars, сообщает Zakon.kz.

По данным Европейского космического агентства (ЕКА), они подняли стратосферный гелиевый шар на высоту примерно 30 километров за Полярным кругом. Макет благополучно приземлился после раскрытия двух больших парашютов.

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Новая парашютная система, которая недавно прошла испытания, разрабатывается для доставки на поверхность Красной планеты марсохода "Розалинд Франклин".

Система состоит из двух парашютов: прочного основного (диаметром 15 метров) – для торможения на сверхзвуковых скоростях – и легкого парашюта (диаметром 35 метров) для финального снижения.

Именно второй парашют сотрудники ESA называют крупнейшим из когда-либо использовавшихся на Марсе или где-либо еще в Солнечной системе, кроме Земли.

Сочетание скорости и низкой плотности атмосферы в этом испытании точно такое же, как и то, с чем столкнутся парашюты на Марсе.

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