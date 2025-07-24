#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
541.93
636.71
6.83
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
541.93
636.71
6.83
Наука и технологии

Ученые испытали крупнейший парашют для высадки на Марс

Испытание парашюта в космосе, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 03:59 Фото: ESA
Сотрудники компании Thales Alenia Space совместно со специалистами Европейского космического агентства (ESA) осуществили сброс макета спускаемого аппарата миссии ExoMars, сообщает Zakon.kz.

По данным Европейского космического агентства (ЕКА), они подняли стратосферный гелиевый шар на высоту примерно 30 километров за Полярным кругом. Макет благополучно приземлился после раскрытия двух больших парашютов.

Новая парашютная система, которая недавно прошла испытания, разрабатывается для доставки на поверхность Красной планеты марсохода "Розалинд Франклин".

Система состоит из двух парашютов: прочного основного (диаметром 15 метров) – для торможения на сверхзвуковых скоростях – и легкого парашюта (диаметром 35 метров) для финального снижения.

Именно второй парашют сотрудники ESA называют крупнейшим из когда-либо использовавшихся на Марсе или где-либо еще в Солнечной системе, кроме Земли.

Сочетание скорости и низкой плотности атмосферы в этом испытании точно такое же, как и то, с чем столкнутся парашюты на Марсе.

Ранее мы писали о том, что в Китае создали "умный" беспилотник с искусственным интеллектом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые развенчали миф о 10 000 шагов в день
Наука и технологии
19:05, 24 июля 2025
Ученые развенчали миф о 10 000 шагов в день
Чужеродный и опасный фитопланктон нашли в Каспии
Наука и технологии
17:06, 24 июля 2025
Чужеродный и опасный фитопланктон нашли в Каспии
Ближайшие 30 лет Солнце будет бушевать сильнее прежнего – прогноз
Наука и технологии
14:56, 23 июля 2025
Ближайшие 30 лет Солнце будет бушевать сильнее прежнего – прогноз
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: