Письмо Эйнштейна продали на аукционе за четыре миллиона долларов

10 сентября письмо физика Альберта Эйнштейна президенту США Франклину Рузвельту продали на аукционе Christie's за 3,992 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

По данным аукционного дома, в письме ученый предупреждал американское руководство о начале ядерных исследований нацистской Германии. Эйнштейн вместе со своим коллегой Лео Силардом сообщил 32-му президенту Соединенных Штатов об угрозе создания Германией "чрезвычайно мощных бомб". Сейчас оригинал документа хранится в президентской библиотеке в Нью-Йорке.

Проданный лот – вторая, более короткая версия письма, в которой нет рекомендаций ученых по поддержке ядерных исследований.

Фото: christies

Предыдущим владельцем послания Эйнштейна был соучредитель Microsoft Пол Аллен. В 2002 году он приобрел письмо у издателя и политика Малкольма Форбса за 2,1 млн долларов. На тот момент это был самый дорогой исторический документ XX века.

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