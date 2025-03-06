Кукурузный чипс продали на аукционе за 43 миллиона тенге
Фото: pixabay
Аукционный дом Goldin продал кукурузную закуску в форме покемона Чаризарда за 87 тыс. долларов (более 43 млн тенге), сообщает Zakon.kz.
Как пишет CNN, острый чипс высотой семь сантиметров в виде покемона был прикреплен к карточке с информацией о мультипликационном персонаже и заключен в прозрачную коробку для хранения карт. Отмечается, что он был создан между 2018 и 2022 годами и сохранен компанией по производству спортивных сувениров.
Заключительная серия аниме-сериала о карманных монстрах "Покемон" вышла в Японии в 2023 году. Сериал о подростке Эше (Сатоси) и его друге-покемоне Пикачу выходил на экраны в течение 26 лет, в нем 25 сезонов и 1 234 серии.
Оригинальная игра Pokemon для приставок Nintendo ("Нинтендо") вышла в 1996 году. По ее мотивам также сняты полнометражные фильмы.
Ранее сообщалось, что Магнус Карлсен продал свои скандальные джинсы на аукционе.
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