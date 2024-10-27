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Хайнань готов платить ценным научным сотрудникам до 140 тысяч долларов в год

Китай, Хайнань, , фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 11:21 Фото: pixabay
Рынок труда южно-китайской провинции Хайнань испытывает кадровый голод и готов предоставить высококвалифицированным научным специалистам зарплаты до миллиона юаней – порядка 140 тысяч долларов в год, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету "Хайнань жибао".

"Востребованные профессии связаны с общенациональной стратегией развития системы новых производительных сил. Среди коллективов, которые нуждаются в профессиональных работниках, – селекционные лаборатории, где требуются инженеры в области больших массивов данных, специалисты по умным технологиям, семеноводы, имеющие опыт и знания, связанные с зародышевой плазмой и методами борьбы с сельскохозяйственными вредителями", – пишет газета.

Месячный оклад ценных сотрудников по этим направлениям, как отмечается, может достигать от 120 тысяч до 135 тысяч юаней.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы – вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную основу.

Местные власти создают привлекательные условия для инвесторов, развивают научно-производственную инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2025 году предпринимательская среда в провинции достигнет передового уровня по национальным стандартам, а в 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Ранее в Турецком агентстве по трудоустройству заявили о том, что 791 тысяча открытых вакансий остаются невостребованными. Несмотря на высокие зарплаты, новых сотрудников найти сложно.

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