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В Китае впервые за 70 лет приняли закон о повышении пенсионного возраста

Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 06:39 Фото: Zakon.kz
Законодательный орган Китая принял политику, которая впервые с 1950-х годов повысит пенсионный возраст как для мужчин, так и для женщин в попытке решить проблему сокращения и старения населения, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, страна с населением 1,4 млрд человек сталкивается с сокращением и старением населения.

В течение 15 лет пенсионный возраст для мужчин будет повышен с 60 до 63 лет.

Женщины, которые в настоящее время могут выйти на пенсию в 50 лет, если они работают на рабочих местах, или в 55 лет, если они работают на должностях служащих, будут выходить на пенсию в 55 или 58 лет, в зависимости от выполняемой ими работы.

Политика будет вводиться постепенно в зависимости от дат рождения людей.

Ранее популярная американская рэперша родила и рассекретила отца ребенка.

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